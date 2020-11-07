Силовики задержали в Минске несколько десятков протестующих на «марше медиков»

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Белорусские силовики задержали в Минске несколько десятков человек, принимающих участие в «марше медиков». Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 7 ноября.

Несанкционированную акцию планировали провести около Городской клинической больницы № 1 в полдень. Представители белорусской оппозиции призывали присоединиться к акции медицинских работников, которые не согласны с политикой властей и итогами президентских выборов.

Примерно в 12:10 у больницы собрались несколько десятков протестующих, к которым тут же подошла группа силовиков. Служители закона стали уводить участников акции в микроавтобусы, в результате забрав всех. На данный момент возле медучреждения продолжают дежурить сотрудники милиции.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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