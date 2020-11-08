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ФК «Динамо» разгромил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги
Фото: twitter.com/fcdynamo

ФК «Динамо» разгромил «Локомотив» в 14-м туре Российской премьер-лиги

Виктория Родимкина

Спорт

Футболисты московского «Динамо» выиграли у «Локомотива» в 14-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч состоялся на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 8 ноября.

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу «Динамо». Голы забили Роман Евгеньев, Клинтон Н'Жи, Даниил Лесовой, Даниил Фомин и Константин Рауш. У «Локомотива» отличился Зе Луиш на 45-й минуте.

Во время матча с поля удалили игрока «Динамо» Сергея Паршивлюка, а также футболистов «Локомотива» Слободана Райковича и Маринато Гилерме.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает четвертое место с 26 очками, «Локомотив» — восьмое место, на счету железнодорожников 21 балл.

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