Более девяти тысяч нарушений нашли в сфере недвижимости Москвы с помощью спецалгоритма

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

В Москве с помощью специального алгоритма нашли более девяти тысяч нарушений в сфере недвижимости за месяц. Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Новые программные алгоритмы анализа информационных систем запустили в работу в сентябре этого года.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, алгоритмы способны сравнивать данные системы Реестра по определенным критериям.

— Новый инструмент анализирует данные в заданные периоды времени и выявляет несоответствия, которые в свою очередь указывают на признаки нарушений. За месяц благодаря новой разработке удалось автоматизировано выявить 9 181 объект с признаками нарушений, — сказал заммэра.

Он отметил, что чаще всего нарушения связаны с использованием земли без оформленных документов, а также с незавершенным оформлением земельно-имущественных отношений, передает ТАСС.

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