ЦИК предложил унифицировать школьные каникулы при многодневном голосовании

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На время многодневного голосования на выборах может быть предусмотрена единая каникулярная неделя во всех школах России, где проводится волеизъявление. С таким предложением глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам председателя ЦИК, глава государства принял во внимание проблему разведения учебного и избирательного процессов и поручил найти самый оптимальный вариант решения вопроса.

— С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, — приводит ТАСС пояснение Памфиловой.

Она добавила, что многие учителя совмещают свою работу с обязанностями членов комиссий, проводящих голосование. При этом «добрая половина» соответствующих участков зачастую оказывается в школах.

Ранее Центризбирком заявил о планах распространить электронное голосование по всей России.

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