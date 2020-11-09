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ЦИК предложил унифицировать школьные каникулы при многодневном голосовании
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

ЦИК предложил унифицировать школьные каникулы при многодневном голосовании

Ростислав Зубков

Общество

На время многодневного голосования на выборах может быть предусмотрена единая каникулярная неделя во всех школах России, где проводится волеизъявление. С таким предложением глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам председателя ЦИК, глава государства принял во внимание проблему разведения учебного и избирательного процессов и поручил найти самый оптимальный вариант решения вопроса.

— С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, — приводит ТАСС пояснение Памфиловой.

Она добавила, что многие учителя совмещают свою работу с обязанностями членов комиссий, проводящих голосование. При этом «добрая половина» соответствующих участков зачастую оказывается в школах.

Ранее Центризбирком заявил о планах распространить электронное голосование по всей России.

Читайте также: Памфилова заявила о необходимости создать новую цифровую платформу вместо ГАС «Выборы»

ЦИКголосованиеканикулы
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