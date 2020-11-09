Столичные бизнесмены запустили в социальных сетях противовирусный флешмоб

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Столичные бизнесмены в социальных сетях запустили противовирусный флешмоб под хештегом #наденьужеэтумаску. Об акции уже узнали более 20 миллионов россиян. Об этом рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, флешмоб создать с целью обратить внимание пользователей на важность соблюдения санитарных требований при посещении заведений.

— Сознательность каждого из нас поможет снизить риски заражения коронавирусной инфекцией. За четыре дня акции ее участники разместили в социальных сетях более трех тысяч сообщений. Их охват составил более 20 миллионов человек, — сказал глава департамента.

Он отметил, что любой желающий может присоединиться к акции. Для этого нужно сфотографировать себя в маске и разместить снимок с хештегом акции. Инициативу поддержали представители бизнеса в 70 регионах страны.

Автором идеи стала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова. В первый же день акции в соцсетях к ней присоединились свыше 800 рестораторов, 400 представителей фитнеса, 800 салонов красоты, а также галереи, музеи и театры сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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