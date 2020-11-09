Еще 3313 человек вылечились от коронавируса в Москве
В столице от коронавируса вылечились еще 3313 пациентов. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник, 9 ноября.
Таким образом, за все время пандемии вылечились более 343 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в Telegram-канале.
— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 343 226 человек, — сказала Ракова.
Она напомнила, что вылечившиеся от COVID-19 смогут стать донорами плазмы для людей с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что московские бизнесмены запустили в соцсетях противовирусный флешмоб. Участники акции публикуют в Сети фотографии в масках и подписывают их хештегом #наденьужеэтумаску.
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