Консультации с дополненной реальностью организовали в резервных госпиталях Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Крылатская улица, 16 Карта всех событий

В столице врачи резервных госпиталей для лечения пациентов с коронавирусом каждый день проводят телемедицинские консилиумы с коллегами других больниц. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в понедельник, 9 ноября.

Такие консилиумы нужны для подбора наиболее подходящего лечения пациентов с COVID-19. Для организации таких консультаций используется программа «Удаленный помощник», интегрированная в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

— Помимо очных консультаций в коронавирусных стационарах, главный анестезиолог-реаниматолог Департамента здравоохранения Москвы Денис Проценко регулярно консультирует коллег из госпиталей по вопросам лечения тяжелых реанимационных больных, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что программа работает с помощью интерактивной платформы и очков дополненной реальности, которые обеспечивают удаленную коммуникацию между врачами в режиме реального времени.

По словам Дениса Проценко, в период пандемии возможность оперативно провести консультацию имеет большое значение для медиков. При этом все данные пациентов остаются конфиденциальными.

Резервные госпитали, в которых лечат заразившихся новым типом коронавируса пациентов, представляют собой полностью цифровые клиники. В столице на сегодняшний день работают пять таких госпиталей — в ледовом дворце «Крылатское», в выставочном комплексе парка Сокольники, в АТЦ «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

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