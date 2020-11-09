Цискаридзе признался, что нанял домработницу для кошки

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе признался, что в его доме есть только одна домработница. Она ухаживает за кошкой танцора. Этим артист поделился в эфире передачи «Звезды сошлись».

По его словам, танцор на протяжении всей жизни честно работает, поэтому ему никогда не хотелось иметь помощника, который будет выполнять работу по дому. Однако у него есть персонал, который помогает ему в повседневных делах.

— Мне не нравится, к примеру, садиться за руль. Я работаю физически и люблю поспать, поэтому у меня есть водитель, — сказал артист.

Также он пояснил, что не приемлет слова «прислуга», но все-таки прибегает к помощи домработницы. Он нанял специальную женщину, которая кормит его кошку.

— С кошкой же надо поговорить, — объяснил Цискаридзе.

Также артист поделился, что предпочитает не готовить дома, а питаться в ресторане. Но он любит заниматься хозяйством. По словам танцора, артист способен самостоятельно провести проводку. Танцовщик отметил, что с двух лет самостоятельно стирает нижнее белье, потому что это «очень интимно».

Ранее Николай Цискаридзе рассказал о том, что получил образование благодаря строгой матери. Он отметил, что если бы не был круглым отличником, родительница забрала бы его из школы.

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