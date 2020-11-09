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Раненную в шею девушку нашли у железнодорожных путей на северо-западе Москвы
Фото: depositphotos.com

Раненную в шею девушку нашли у железнодорожных путей на северо-западе Москвы

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Сходненский тупик, 20Карта всех событий

В столичном районе Покровское-Стрешнево у железнодорожных путей нашли девушку с ранением в области шеи. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве в понедельник, 9 ноября.

Уточняется, что в полицию поступило сообщение, что около дома № 20 по улице Сходненский тупик лежит человек в крови.

Прибывшие на место полицейские обнаружили 25-летнюю девушку, которую ранили в шею. Пострадавшая находилась в состоянии геморрагического шока. Девушку госпитализировали.

Полиция установила, что 8 ноября в период с 6:00 до 6:40 на девушку напал неизвестный, который нанес ей удар в область шеи, после чего скрылся.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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