СМИ: Путин проведет кадровые перестановки в правительстве

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в течение дня, 9 ноября, подпишет указы об отставке ряда министров. Об этом РБК сообщает в понедельник со ссылкой на источники.

По данным одного из собеседников агентства, своих постов лишатся Александр Новак (глава Минэнерго), Дмитрий Кобылкин (министр природы), Владимир Якушев (руководитель Минстроя) и Евгений Дитрих (возглавляет Минтранс).

Издание утверждает, что отставки Новака, Кобылкина и Дитриха ему подтвердили информанты, близкие к администрации лидера страны. Близкий к кабмину источник также заявил, что Новак пойдет на повышение (на пост вице-премьера), а об уходе Якушева с поста министра строительства и ЖКХ рассказали в компании, которая работает с ведомством.

После подписания Путиным соответствующих указов состоится оперативное совещание главы правительства Михаила Мишустина с его заместителями. Премьер объявит об отставке четырех министров и предложит кандидатуры их преемников. После полудня кандидатуры должна будет рассмотреть Госдума, утверждает другой источник РБК.

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