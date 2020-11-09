Дорн признался Собчак, что ходит голым перед дочерью

Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

Украинский певец Иван Дорн в интервью журналистке Ксении Собчак признался, что по дому ходит голым.

— Я хожу голым напротив окон с открытыми шторами и не парюсь. Я перед своими детьми тоже голым хожу и не парюсь по этому поводу. Мне жена говорила об этом, но я не парюсь, у меня своя система, — заявил певец.

Дорн заявил, что дочери пять лет, и сейчас он «будет сбавлять обороты». По словам Собчак, это признание станет эксклюзивом.

— За это будет 148 комментариев от «яжематерей», — со смехом заявила журналистка.

Собчак понадеялась, что к Дорну не придут органы опеки с проверкой. У певца и его супруги растут сын Иван и дочь Василиса.

Видео опубликовано на YouTube 9 ноября.

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