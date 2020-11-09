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Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки
Фото: Анастасия Чанцева

Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки

Юлия Ямпольская

Общество

Уровень воды в озере Байкал опустился ниже критической отметки. В будущем это поможет снизить сброс на Иркутской ГЭС. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила представитель пресс-службы ГУ МЧС региона.

Она отметила, что на данный момент уровень воды составляет 456,99 метра.

— Вероятно, это позволит снизить сброс воды на Иркутской ГЭС, но этот вопрос уже не в нашей компетенции, — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.

Ранее сообщалось, что уровень воды в озере Байкал летом этого года превысил критическую отметку. Это привело к необходимости увеличить сброс воды на Иркутской ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. Но увеличение сброса стало причиной частичного подтопления островов на Ангаре в Иркутской области.

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