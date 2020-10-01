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Путин поручил кабмину проработать вопрос о проведении Года Байкала
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поручил кабмину проработать вопрос о проведении Года Байкала

Евгения Звощик

Общество

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о проведении в стране Года Байкала. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Данное поручение должно будет выполнить правительство РФ совместно с властями Иркутской области и Бурятии. Доклад на эту тему должен быть представлен до 1 декабря 2020 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава Иркутской области Игорь Кобзев, а также глава Бурятии Алексей Цыденов.

Ранее сообщалось, что Путин поручил принять меры по созданию в стране экотехнопарков для производства продукции с применением отходов производства и потребления.

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Байкалправительство РФВладимир Путин
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