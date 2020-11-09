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Пассажирка рейса Симферополь — Москва скончалась на борту самолета
Фото: pixabay.com/ru

Пассажирка рейса Симферополь — Москва скончалась на борту самолета

Олег Сыров

Виктория Родимкина

Происшествия

Одному из пассажиров на борту самолета, который планировал выполнить рейс из Симферополя в Москву, стало плохо. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил представитель аэропорта Симферополь в понедельник, 9 ноября.

По его словам, инцидент произошел 7 ноября.

— Информация о плохом самочувствии пассажира поступила службам аэропорта. Сотрудники медпункта аэропорта оперативно прибыли на борт, приступили к оказанию помощи пассажиру и продолжали ее оказывать до приезда городских экстренных служб, — заявил он.

В СМИ появилась информация, что на борту лайнера у пассажирки ухудшилось самочувствие. Уточнялось, что медикам не удалось спасти женщину, она скончалась. Предварительная причина смерти — инсульт.

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