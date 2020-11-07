СМИ назвали вторую жертву катастрофы, в которой погиб телеведущий Колтовой

Фото: Telegram-канал «112»

Второй жертвой авиакатастрофы в Московской области, в которой погиб телеведущий Александр Колтовой, стала некая Наталья Климова.

Как сообщает Telegram-канал «112», тело погибшей девушки опознали. Другие подробности не приводятся. Официальное подтверждение личности погибшей не поступало.

Напомним, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. Телеканал НТВ подтвердил, что один из погибших — ведущий телепередачи «ДНК» и напарник Леры Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись» Александр Колтовой.

Ранее появлялись сообщения, что вместе с Колтовым в авиакатастрофе погибла его супруга, однако Лера Кудрявцева сообщила, что в разбившемся самолете телеведущий находился без жены.

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