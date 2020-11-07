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Телеканал НТВ подтвердил гибель Александра Колтового и его жены
Фото: instagram.com/koltovoy

Телеканал НТВ подтвердил гибель Александра Колтового и его жены

Захар Чайченко

Происшествия

Российский телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего Александра Колтового и его жены. Об этом сообщает РИА Новости.

— С прискорбием подтверждаем, что наш коллега Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области, — сказано в сообщении.

Напоминаем, Александр Колтовой был ведущим шоу «ДНК» на телеканале НТВ с 2018 года. Летом текущего года он стал напарником Леры Кудрявцевой по шоу «Звезды сошлись», став заменой актера Оскара Кучеры. До прихода на НТВ Александр работал на телеканале «Наука 2.0».

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. В результате инцидента погибли два человека. В МЧС подтвердили факт происшествия.

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