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Результаты тестов на коронавирус в Подмосковье будут приходить в СМС-сообщениях
Фото: pixabay.com

Результаты тестов на коронавирус в Подмосковье будут приходить в СМС-сообщениях

Оксана Васильева

Здоровье

В Московской области с 10 ноября начнет работать сервис, который будет рассылать СМС-сообщения с результатами тестов на коронавирус, сообщает «Радио 1».

— При введении в систему информации о заборе мазка, если корректно указан номер телефона, данному пациенту при появлении результатов анализа в системе будет автоматически оправляться СМС-сообщение, — рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она отметила, что в сообщении будет содержаться информация как о положительном, так и об отрицательном результате, а тестирование на коронавирус методом ПЦР в регионе проводится за счет местного бюджета.

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса (США) выяснили, что вероятность получить ложный результат ПЦР-теста на COVID-19 ниже, если делать его на восьмой день после предполагаемого заражения, а наиболее точные результаты теста будут, если делать их на третий день после проявления первых симптомов, пишет ФАН.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в стране остается сложной, передает сайт argumenti.ru.

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