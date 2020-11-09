Около 50 нарушителей масочного режима выявили в столичных ТЦ 9 ноября
Около 50 нарушителей масочно-перчаточного режима выявили в торговых центрах на юге Москвы в понедельник, 9 ноября. Об этом рассказал начальник отдела технической инспекции Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Алексей Кузнецов.
По его словам, проверка прошла в торговых центрах «Москворечье», «Коломенский», а также в мебельном центре Roomer. В результате было составлено 47 протоколов об административном правонарушении. Нарушителям грозят штрафы в размере четырех тысяч рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, что пребывание в столичных торговых центрах возможно только в масках и перчатках. Данные меры необходимы для недопущения распространения коронавируса на территории Москвы.
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