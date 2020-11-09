Бразильский мотогонщик погиб во время гонки на трассе «Интерлагос»

Фото: instagram.com/matheusbarbosa260

Профессиональный мотогонщик из Бразилии Матеус Барбоза стал жертвой несчастного случая во время гонки SuperBike Brazil на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

23-летний Барбоза, гонщик команды Kawasaki, не справился с управлением за 10 кругов до финиша. В итоге он врезался в металлическое ограждение за пределами трассы, передает американское издание The Sun.

Мужчина погиб от полученных травм на месте аварии, несмотря на то что медики прибыли в течение одной минуты после произошедшего. По словам издания, обстоятельства аварии не выяснены до сих пор.

Организаторы чемпионата сообщили о том, что они окажут помощь семье погибшего.

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