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Бразильский мотогонщик погиб во время гонки на трассе «Интерлагос»
Фото: instagram.com/matheusbarbosa260

Бразильский мотогонщик погиб во время гонки на трассе «Интерлагос»

Захар Чайченко

Происшествия

Профессиональный мотогонщик из Бразилии Матеус Барбоза стал жертвой несчастного случая во время гонки SuperBike Brazil на автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу.

23-летний Барбоза, гонщик команды Kawasaki, не справился с управлением за 10 кругов до финиша. В итоге он врезался в металлическое ограждение за пределами трассы, передает американское издание The Sun.

Мужчина погиб от полученных травм на месте аварии, несмотря на то что медики прибыли в течение одной минуты после произошедшего. По словам издания, обстоятельства аварии не выяснены до сих пор.

Организаторы чемпионата сообщили о том, что они окажут помощь семье погибшего.

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