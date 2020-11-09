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Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом
Фото: president.gov.ua / Пресс-служба администрации президента Украины

Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом

Вероника Кузьминова

В мире

Президент Украины Владимир Зеленский заразился COVID-19. Об этом украинский лидер заявил в понедельник, 9 ноября.

— Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат, — написал Зеленский в Telegram-канале.

Среди симптомов инфекции президент Украины заметил у себя повышенную температуру, примерно 37,5 градуса. Он уточнил, что чувствует себя хорошо. До выздоровления Зеленский пообещал изолироваться от окружающих, но при этом продолжать работать.

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