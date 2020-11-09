Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Новый детский сад открыли на Георгиевском проспекте
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Новый детский сад открыли на Георгиевском проспекте

Кирилл Николаев

Дети
Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

В Зеленограде открылся новый детский сад. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, детский сад рассчитан на 220 мест. Он уже принял первых воспитанников. Общая площадь объекта составляет около 3,3 тысячи квадратных метров. Территорию рядом с детским садом благоустроили. Рабочие оборудовали игровые и спортивные площадки.

Левкин добавил, что особенностью здания являются цветовые решения внутреннего пространства. Цвет подобран в зависимости от того, какая степень активности ребят предполагается в конкретном помещении. Например, спальни выполнены в серых оттенках, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Почти 50 социальных объектов построили в Москве в 2020 год

город Зеленограддетский садстроительство
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ох уж эта прокрастинация!

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Настало время «волкодавов»

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Вымирать надо с достоинством

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Молодая черная женщина — теперь это Бонд. Джеймс Бонд

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Трамп послал Байдена... В суд

Игорь Никитин
Игорь Никитин

Мир зависим от вакцин

Артем Чубар
Артем Чубар

Не называйте Россию «этой...»

Все мнения
О проекте