Новый детский сад открыли на Георгиевском проспекте

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект Карта всех событий

В Зеленограде открылся новый детский сад. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, детский сад рассчитан на 220 мест. Он уже принял первых воспитанников. Общая площадь объекта составляет около 3,3 тысячи квадратных метров. Территорию рядом с детским садом благоустроили. Рабочие оборудовали игровые и спортивные площадки.

Левкин добавил, что особенностью здания являются цветовые решения внутреннего пространства. Цвет подобран в зависимости от того, какая степень активности ребят предполагается в конкретном помещении. Например, спальни выполнены в серых оттенках, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Почти 50 социальных объектов построили в Москве в 2020 год