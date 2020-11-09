Губернатор Подмосковья ввел новые ограничения из-за коронавируса
Режим самоизоляции для жителей Московской области старше 65 лет продлен до 29 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Согласно документу, по 29 ноября для граждан в возрасте старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области. Волонтерам предоставлен бесплатный проезд.
В постановлении правительства Московской области также указано, что очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществлен только по предварительной записи.
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