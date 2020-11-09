Губернатор Подмосковья ввел новые ограничения из-за коронавируса

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Режим самоизоляции для жителей Московской области старше 65 лет продлен до 29 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно документу, по 29 ноября для граждан в возрасте старше 65 и граждан с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области. Волонтерам предоставлен бесплатный проезд.

В постановлении правительства Московской области также указано, что очный прием жителей в центрах занятости населения и управлений социальной защиты будет осуществлен только по предварительной записи.

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