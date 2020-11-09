Белоруссия объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Оксана Манчук

Персонами нон грата объявлены два дипломата Великобритании, которые работали в Белоруссии. Об этом сообщил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Такое решение, по его словам, было принято из-за «деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, статусом дипломата, а также с целями нахождения в Республике Беларусь». Глаз назвал его вынужденным и спровоцированным деструктивным характером деятельности дипломатов.

— Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми, — заявил представитель белорусского МИД в эфире телеканала ОНТ.

Речь идет о дипломатах Тимоти Уайт Бойкотте и Лизе Тамвуд.

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