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СМИ: Пациент избил московского врача COVID-бригады
Фото: mos.ru / Максим Денисов

СМИ: Пациент избил московского врача COVID-бригады

Захар Чайченко

Происшествия
Россия, Москва, улица Корнейчука Карта всех событий

В Москве пациент избил врача COVID-бригады и долгое время не выпускал его из своей квартиры.

СМИ утверждают, что 25-летний участковый врач, приехавший к пациенту в квартиру на улице Корнейчука, должен был выписать соответствующее постановление. В итоге выяснилось, что пациент отказался выпускать его из квартиры, настаивая на том, чтобы врач показал нужное удостоверение. После медработник был вынужден позвонить в полицию и сообщить о том, что его насильно заперли в квартире.

Пациент в свою очередь рассказал полицейским, что никого у себя дома не запирал, а лишь спросил у врача о том, имеются ли у него соответствующие документы, и хотел узнать, в какой поликлинике тот работает. После вопросов больного, с его слов, врач якобы начал в спешке уходить, передает РЕН ТВ.

Чуть позже выяснилось, что медицинский работник обратился в травмпункт. У него были диагностированы ушибы, кровоподтеки и ссадины.

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