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Мужчины назвали Москву самым лучшим городом России для отдыха без женщин
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Мужчины назвали Москву самым лучшим городом России для отдыха без женщин

Юлия Курганова

Туризм

Самым лучшим российским городом для отдыха без женщин мужчины назвали Москву. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22 процента) отдыхают в мужской компании в московских гостиницах. На втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78 процента), а на третьем — город в Крыму Судак (13,33 процента).

Также многие опрошенные мужчины назвали среди лучших российских городов для отдыха без женщин Осташков в Тверской области (8,89 процента), Псков (6,67 процента) и Краснодар (6,67 процента).

Кроме того, в рейтинг вошли Самара (6,67 процента), Екатеринбург (6,67 процента), Уфа (6,67 процента) и Новосибирск (4,44 процента), передает портал Lenta.ru.

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