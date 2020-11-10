Мужчины назвали Москву самым лучшим городом России для отдыха без женщин

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Самым лучшим российским городом для отдыха без женщин мужчины назвали Москву. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В ходе опроса выяснилось, что большинство туристов (22 процента) отдыхают в мужской компании в московских гостиницах. На втором месте оказался Санкт-Петербург (17,78 процента), а на третьем — город в Крыму Судак (13,33 процента).

Также многие опрошенные мужчины назвали среди лучших российских городов для отдыха без женщин Осташков в Тверской области (8,89 процента), Псков (6,67 процента) и Краснодар (6,67 процента).

Кроме того, в рейтинг вошли Самара (6,67 процента), Екатеринбург (6,67 процента), Уфа (6,67 процента) и Новосибирск (4,44 процента), передает портал Lenta.ru.

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