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Соловьев предложил российским олигархам выкупить Одессу
Владимир Соловьев предложил украинцам изучить историю / Фото: youtube.com / Соловьёв LIVE

Соловьев предложил российским олигархам выкупить Одессу

Юлия Курганова

Политика

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение члена Совета Федерации Сергея Цекова украинским властям отказаться от южных областей в пользу РФ в случае сноса памятника Екатерине II в Одессе. Он предложил российским олигархам выкупить Одессу.

— Выкупить из рабства братский народ и земли — отличная идея. У нас уже был опыт покупки Киева у поляков. Мы и цену можем дать хорошую, — сказал журналист.

Он напомнил историю. Так, в 1686 году Россия купила Киев у Речи Посполитой. Также Соловьев отметил, что можно приобрести сразу все до Приднестровья, а потом начать наводить там порядок. Он заявил, что это похоже на покупку обанкротившихся предприятий.

Телеведущий подчеркнул, что тем, кто требует снести памятники Екатерине II в Одессе, нужно изучить внимательно ее биографию, иначе они могут нарваться на иски от стран Евросоюза, так как российская императрица имела непосредственное отношение к ним по факту своего рождения.

Кроме того, Соловьев уверен, что «не только олигархи, но и русский народ готов скинуться на покупку южных регионов, которые сейчас расположены на территории Украины», передает издание «Взгляд».

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Францу де Волану, Иосифу де Рибасу,Платону Зубову и Григорию Потемкину был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и восстановили в 2007 году. Восстановление памятника вызвало тогда политический конфликт: несколько общественных организаций и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки монумента. Они считали неуместным памятник императрице, которая распустила Запорожскую Сечь.

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Владимир СоловьевпамятникУкраина
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