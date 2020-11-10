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«Замечательное событие»: в Крыму заявили о прорыве международной блокады
Фото: pixabay.com/Валерий Григоренко

«Замечательное событие»: в Крыму заявили о прорыве международной блокады

Ростислав Зубков

Внешняя политика

В Крыму открылось первое зарубежное почетное консульство. Это говорит о неизбежности прорыва международной блокады полуострова, считает глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Речь идет о консульстве Никарагуа в Крыму, открытие которого состоялось во вторник, 10 ноября. Молохов назвал это событие замечательным и сказал, что полуострову следует больше взаимодействовать со странами «третьего мира», чтобы «нести слово правды и разоблачать мифы об «оккупации».

— Это не классическое консульство, а именно особая форма представительства, когда гражданин страны, в которой консульство открывается, начинает представлять интересы другой страны, — приводит РИА Новости его слова.

Он добавил, что Никарагуа признало Крым российским еще в 2014 году.

В настоящее время между РФ и Никарагуа активно развивается сотрудничество: в этой стране российские эксперты строят завод по выпуску вакцин от гриппа, а на территории страны есть потенциал для поисков нефти нефти на океанских шельфа. В свою очередь никарагуанские студенты могут скоро начать обучение в крымских вузах.

Крымский вопрос

Крым стал частью России после проведения референдума в 2014 году. 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

Читайте также: В Крыму заявили, что Франция должна признать российский статус полуострова

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