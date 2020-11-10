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Мужчина в Москве во время ссоры ударил знакомого ножом в грудь
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мужчина в Москве во время ссоры ударил знакомого ножом в грудь

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Вишнёвая улица, 7Карта всех событий

В Москве мужчина ударил ножом в грудь знакомого во время конфликта. Об этом сообщила пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по Москве во вторник, 10 ноября.

Инцидент произошел 9 ноября по адресу улица Вишневая, дом № 7. Прибывшие на место полицейские обнаружили 68-летнего мужчину с колото-резаным ранением груди. Пострадавшего госпитализировали.

На месте случившегося был задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Установлено, что во время ссоры он нанес удар в грудь ножом пострадавшему.

Возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве.

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