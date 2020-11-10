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Писатель Денис Драгунский предложил убрать маркировку книг по возрастам
Фото: mos.ru/Юлия Иванко

Писатель Денис Драгунский предложил убрать маркировку книг по возрастам

Оксана Васильева

Образование

Писатель Денис Драгунский считает, что маркировку книг следует отменить, он рассказал, что считает необходимым писать на книгах рекомендации: «Для старшего возраста», «Для школьного возраста», «Для дошкольного возраста», а не указывать точную цифру, сообщает «МИР 24».

— Меня ужасно смешит маркировка «16+» или «18+»... Я понимаю, что это книжка для детей и книжка для взрослых, но разница между 16-ю и 18-ю годами в восприятии ребенка – у меня не получается придумать, что там должно быть... Думаю, что с этим пора заканчивать: в законодательном плане эти маркировки просто отменить, — сказал писатель.

Также он предполагает, что школьники, начиная с восьмого класса, должны читать любую художественную литературу.

Ранее ФАН писал, что сотрудники московских библиотек предложили родителям самых маленьких детейпрочитать им книги «Котенок Шмяк» и «Вдохновляющие истории».

Источник: mir24.tv

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