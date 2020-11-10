Четырех человек спасли из горящего ангара на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, 3-й Угрешский проезд, 14АКарта всех событий
Из горящего на юго-востоке Москвы ангара спасли четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ во вторник, 10 ноября.
Ранее сообщалось, что ангар загорелся по адресу 3-й Угрешский проезд, 14а.
В МЧС уточнили, что огонь распространился на площади около 200 квадратных метров.
— В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли четверых человек, — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что информации о пострадавших не поступало.
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