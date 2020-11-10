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Столичным заведениям пригрозили штрафами за обслуживание клиентов ночью
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Столичным заведениям пригрозили штрафами за обслуживание клиентов ночью

Ростислав Зубков

Город

Столичным развлекательным учреждениям и заведениям общепита запрещается обслуживать гостей с 23:00 до 06:00. Ограничение накладывается указом мэра Москвы Сергея Собянина, который заявил о новых мерах борьбы с коронавирусом.

Согласно документу, вышеуказанные рестрикции не касаются только торговли навынос и доставки. При этом городским заведениям (кафе, ресторанам, барам) в целом рекомендовано использовать систему чек-инов начиная с 13 ноября 2020 года. Действие новых мер продлится до 15 января следующего года.

В случае если указ главы города не будет соблюдаться, заведение может быть оштрафовано, уточнил руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— Мы будем проводить рейды по соблюдению ночными развлекательными заведениями указа мэра о приостановке деятельности с 23:00 до 06:00, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Ранее Собянин объяснил, почему ограничения в Москве ввели сразу на два месяца.

Очередные ограничительные меры связаны с необходимостью стабилизировать эпидемиологическую обстановку в мегаполисе, в том числе за счет новых решений по работе городских учреждений и формату обучения столичных студентов.

Подробнее о всех последних ограничениях в Москве по COVID-19 можно прочитать ЗДЕСЬ.

Читайте также: Москвичей предупредили о дальнейшем ухудшении ситуации с коронавирусом

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