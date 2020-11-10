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Сергей Собянин объяснил, почему ограничения в Москве ввели сразу на два месяца
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сергей Собянин объяснил, почему ограничения в Москве ввели сразу на два месяца

Виктория Родимкина

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему ограничения в городе ввели сразу на два месяца. Об этом он рассказал в своем личном блоге во вторник, 10 ноября.

Ранее сообщалось, что в столице вводятся дополнительные ограничения для бизнеса, студентов вузов и колледжей, а также для детских досуговых учреждений на фоне пандемии. Они продлятся с 13 ноября по 15 января 2021 года.

Ограничения были введены на столь длительный срок из-за предстоящих новогодних праздников. Это позволит сократить убытки бизнесу в Новый год, которые могли возникнуть из-за отмены концертов и других мероприятий, уточнил Сергей Собянин.

— Впереди новогодние праздники. Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, — написал глава города.

Ранее столичный мэр рассказал о дополнительных ограничениях, введенных в Москве из-за коронавируса.

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