Москва усилит ограничения для борьбы с COVID-19
Новые ограничения по коронавирусу в Москве вводятся на два месяца, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.
— Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года, — говорится в указе главы города.
Очередные ограничительные меры связаны с необходимостью стабилизировать эпидемиологическую обстановку в мегаполисе, в том числе за счет новых решений по работе городских учреждений и формату обучения столичных студентов.
Подробнее о всех последних ограничениях в Москве по COVID-19 можно прочитать ЗДЕСЬ.
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