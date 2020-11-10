Москва усилит ограничения для борьбы с COVID-19

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Новые ограничения по коронавирусу в Москве вводятся на два месяца, уточнил мэр столицы Сергей Собянин.

— Эти ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года и будут действовать два месяца — до 15 января 2021 года, — говорится в указе главы города.

Очередные ограничительные меры связаны с необходимостью стабилизировать эпидемиологическую обстановку в мегаполисе, в том числе за счет новых решений по работе городских учреждений и формату обучения столичных студентов.

Подробнее о всех последних ограничениях в Москве по COVID-19 можно прочитать ЗДЕСЬ.

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