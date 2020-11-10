Ученые разработали уникальное ранозаживляющее лекарство

Фото: Пресс-служба Мининвеста МО

В Министерстве инвестиций и инноваций Московской области сообщили, что ученые из наукограда Пущино совместно с коллегами из Москвы разработали уникальное ранозаживляющее средство, работы над препаратом заняли 10 лет.

— Запатентованное учеными средство называется «Панацерий». Оно создано на основе диоксида церия. Это средство обладает одновременно противовоспалительным, ранозаживляющим, регенерирующим, бактерицидным, местным обезболивающим, смягчающим и защитным действием..., — цитирует сообщение ведомства «Радио 1».

Отмечается, что сама идея использовать оксид церия в качестве ранозаживляющего средства была настолько нестандартна и неожиданна, что ученому из Пущина Антону Попову пришлось трижды повторять эксперименты.

Недавно главный аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Рахим Хаитов сообщил, что в России разрабатывают препарат, который позволит остановить размножение новой коронавирусной инфекции. Сейчас он проходит доклинические испытания, передает сайт argumenti.ru.

Также стало известно, что специалисты из Университета Небраски взялись за создание специальной повязки, которая способна самостоятельно заживлять раны пациентов. Умная повязка будет способна доставлять нужные дозировки лекарства в поврежденные кожные ткани, сообщает ФАН.

Читайте также: Микробиолог рассказал об эффективности антибиотиков при лечении COVID-19