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Названа причина обрушения бетонной плиты на Рублевском шоссе
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Названа причина обрушения бетонной плиты на Рублевском шоссе

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Обрушение бетонной плиты на Рублевском шоссе произошло из-за столкновения грузовика с балкой опоры моста. Об этом во вторник, 10 ноября, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел на пересечении с 60-м километром МКАД. Бетонная конструкция упала на автомобиль. По предварительной информации, находившиеся внутри машины люди не пострадали, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что из-за данного инцидента движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в обоих направлениях. На месте инцидента работают оперативные службы.

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