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Зрителям покажут Москву из окна дома на колесах
Фото: https://pixabay.com/ru

Зрителям покажут Москву из окна дома на колесах

Оксана Васильева

Афиша

Телеведущая телеканала «Москва 24» Таня Сальникова и ее бойфренд, телеведущий Максим Мовчан, отправятся в долгожданный отпуск. Но поскольку год особенный, то и отпуск у ребят будет необычный. Путешествие по Москве в доме на колесах станет для ребят настоящим испытанием на выживание.

Принять душ, погладить брюки, проснуться от дождя, который капает на кровать из люка трейлера, справиться с различными поломками оказалось бесценным жизненным опытом.

Отпуск в автодоме станет для ребят настоящим приключением и необычной возможностью лучше узнать друг друга. Таня и Максим свободны в выборе маршрутов и мест, которые хочется посетить; они не зависят от расписания общественного транспорта и графика работы экскурсовода. Парк Горького, дизайн-квартал Flacon, пляжи Строгина, Аптекарский огород. Влюбленных героев ждут романтические свидания на крышах, встреча рассвета, зарядка в парке, а также легенды, предания и исторические факты о городе.

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