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Подведены итоги по всем номинациям XIX Молодежных Дельфийских игр России
Фото: пресс-служба Дельфийских игр России

Подведены итоги по всем номинациям XIX Молодежных Дельфийских игр России

Оксана Васильева

Спорт

Подведены итоги по всем номинациям XIX Молодежных Дельфийских игр России, проходящих с 6 по 11 ноября 2020 года в дистанционном формате. Игры воплотили в себе концепцию мероприятий с «нулевыми социальными контактами». Финальным событием Игр станет первый в истории дельфийский гала-концерт в Telegram.

В этом году игры посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие 1706 человек из 72 субъектов Российской Федерации. За дни состязаний было разыграно 76 комплектов медалей во всех 30 номинациях народного, классического и современного искусства.

Все состязания прошли в дистанционном формате. 11 ноября с 12:00 в Telegram-канале Игр t.me/delphic_games будут представлены выступления и работы золотых медалистов.

Завтра же официальные документы участников, победителей, призеров и обладателей дипломов Дельфийских игр, оформленные в электронном виде, а также медали, выполненные в этом году в виде файла для последующей 3D-печати, будут разосланы победителям по всей стране.

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