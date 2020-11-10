Водителям подсказали пути объезда из-за перекрытия движения по Рублевскому шоссе

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Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Столичным водителям следует пользоваться путями объезда из-за перекрытия движения по Рублевскому шоссе. Об этом во вторник, 10 ноября, рассказали в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

— Пути объезда: развязка на пересечении МКАД и Рублевского шоссе, объезжайте по проспекту Маршала Жукова и улице Молодогвардейской в сторону области, Обводное шоссе, Новорижское шоссе в сторону центра, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за обрушения бетонной плиты движение по Рублево-Успенскому шоссе в районе МКАД перекрыли в обоих направлениях. Инцидент произошел на пересечении с 60-м километром МКАД. Бетонная конструкция упала на автомобиль. По предварительной информации, находившиеся внутри машины люди не пострадали. На месте инцидента работают оперативные службы.

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