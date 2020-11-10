Минздрав утвердил требования к комплектации автомобильной аптечки

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Министерство здравоохранения РФ утвердило требования к комплектации автомобильной аптечки. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 10 ноября.

Согласно документу, в состав аптечки должны входить две медицинские нестерильные одноразовые маски, две пары перчаток и маска для проведения искусственного дыхания. Кроме того, в аптечке должны быть жгут, бинты, марлевые медицинские стерильные салфетки и лейкопластырь.

Также там должны иметься ножницы и инструкция по оказанию первой помощи. При этом наличие лекарственных препаратов в аптечке не предусматривается.

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