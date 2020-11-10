Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу
Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу

Кирилл Николаев

Спорт

Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу.Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет на поле бело-голубых. Московский «Локомотив» на своем стадионе в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА предстоит матч со «СКА-Хабаровск».

Поединки 1/8 финала состоятся 20–21 февраля. На этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая 2021 года.

Читайте также:

Московские клубы РПЛ будут согласовывать с властями число зрителей перед каждым туром

Команда футбольного клуба Плехановского университета выиграла последний матч в сезоне

футболФК «Спартак»ФК «Динамо»
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте