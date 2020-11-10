«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу

Фото: twitter.com / ФК «Спартак-Москва»

Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу.Об этом сообщает ТАСС.

Встреча пройдет на поле бело-голубых. Московский «Локомотив» на своем стадионе в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА предстоит матч со «СКА-Хабаровск».

Поединки 1/8 финала состоятся 20–21 февраля. На этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая 2021 года.

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