«Спартак» сыграет с «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу
Московский «Спартак» сыграет со столичным «Динамо» в 1/8 финала Кубка России по футболу.Об этом сообщает ТАСС.
Встреча пройдет на поле бело-голубых. Московский «Локомотив» на своем стадионе в 1/8 финала Кубка России сыграет с «Тамбовом», а ЦСКА предстоит матч со «СКА-Хабаровск».
Поединки 1/8 финала состоятся 20–21 февраля. На этой стадии встречи пройдут в формате одноматчевого противостояния. Финал Кубка России запланирован на 12 мая 2021 года.
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