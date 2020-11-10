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В Духовном собрании мусульман не поддержали ограничение браков с иноверцами
Фото: youtube.com / Московский Муфтият

В Духовном собрании мусульман не поддержали ограничение браков с иноверцами

Евгения Звощик

Религия

Глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов заявил, что в ДСМР считают межконфессиональные браки возможными. Таким образом он прокомментировал решение совета улемов Духовного управления мусульман России, согласно которому браки между мужчинами-мусульманами и женщинами христианками или иудейками признаются недопустимыми. При этом исключения возможны только по решению местного муфтия, в случае если женщина готова следовать предписаниям Корана.

В ДСМР напомнили, что исламское право исключает брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином. Причина в том, что мужчина является «главенствующим в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим». Крганов пояснил, что решение о вступлении в брак с женщиной другой веры принимает сам мужчина.

— Но мужчина должен сделать так, чтобы дети были воспитаны в исламе, он несет за это ответственность, за своих детей и супругу, — уточнил глава собрания.

По словам Крганова, мужчина также призван сподвигнуть женщину на то, чтобы она приняла ислам. Кроме того, глава ДСМР добавил, что предписания богословов — совета улемов — носят не обязательный, а рекомендательный характер, передает РИА Новости.

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