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СМИ: Самолет Уфа — Москва подал сигнал тревоги во время полета
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

СМИ: Самолет Уфа — Москва подал сигнал тревоги во время полета

Кирилл Николаев

Происшествия

Самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что сигнал тревоги был подан спустя час после вылета.

В настоящее время лайнер продолжает лететь по курсу. Через 40 минут самолет должен приземлиться в аэропорту Шереметьево. Выясняются причины подачи сигнала тревоги.

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