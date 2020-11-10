СМИ: Самолет Уфа — Москва подал сигнал тревоги во время полета

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Самолет, летящий из Уфы в Москву, подал сигнал тревоги. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах во вторник, 10 ноября.

Отмечается, что сигнал тревоги был подан спустя час после вылета.

В настоящее время лайнер продолжает лететь по курсу. Через 40 минут самолет должен приземлиться в аэропорту Шереметьево. Выясняются причины подачи сигнала тревоги.

Читайте также: Пассажирка рейса Симферополь — Москва скончалась на борту самолета