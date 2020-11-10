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Ученые нашли связь между COVID и временным приобретением психических расстройств
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые нашли связь между COVID и временным приобретением психических расстройств

Евгения Звощик

Наука

Примерно 20 процентов людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в течение трех месяцев после заражения приобретают психические расстройства. Об этом свидетельствуют данные в докладе, подготовленном специалистами Оксфордского университета и Оксфордского центра биомедицинских исследований.

Данный документ был составлен на основе исследования электронных историй болезни 69 миллионов жителей США. При этом в их число вошли 62 тысячи пациентов, которые переболели вирусом и заявили, что после начали испытывать беспокойство, депрессию, бессонницу и другие проблемы.

— Новое исследование говорит о том, что заражение коронавирусом повышает риск человека приобрести психическое расстройство, и, соответственно, психическое расстройство повышает риск заражения COVID-19, — уточняется в докладе.

Эксперты призвали медицинские и социальные службы к готовности оказывать соответствующую помощь людям с подобными проблемами.

Кроме того, в результате исследования было установлено, что люди с психическими расстройствами или заболеваниями на 65 процентов чаще заражаются коронавирусом, передает РИА Новости.

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