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Блокировка соцкарт и самоизоляция для пожилых: Какие ограничения вводятся в Подмосковье
Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Блокировка соцкарт и самоизоляция для пожилых: Какие ограничения вводятся в Подмосковье

Евгения Звощик

Общество

Обязанность оставаться дома продлевается со среды, 11 ноября, ряда жителей Московской области. Речь идет о гражданах в возрасте старше 65 лет и людях с хроническими заболеваниями. Данная мера направлена на борьбу с новым типом коронавирусной инфекции в регионе и будет действовать до 29 ноября. Ранее соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, с 11 по 29 ноября для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями будут заблокированы социальные карты жителя Московской области. В свою очередь волонтерам предоставляется право бесплатного проезда.

Кроме того, уточняется, что автотранспорт учреждений социального обслуживания региона будет задействован для перевозки медицинских бригад для оказания гражданам медицинской помощи.

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