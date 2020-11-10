Эпидемиолог заявила, что пока рано говорить о пике заболеваемости COVID
Говорить о пике по заболеваемости новым типом коронавируса в России пока преждевременно. Такое мнение выразила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная во вторник, 10 ноября.
По ее словам, «ситуация оказалась крайне нестабильной». Эксперт отметила, что заболеваемость снова пошла вверх.
— Мы все еще находимся в фазе роста, и еще какое-то время он будет продолжаться, в основном, за счет регионов, — уточнила Пшеничная.
Она добавила, что рост заболеваемости в разных регионах страны начался в разное время, поэтому и его пик придется на разный период, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что ученые обнаружили новое потенциальное средство для лечения COVID-19.
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