Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Астролог объяснила, как распознать зеркального соперника
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог объяснила, как распознать зеркального соперника

Татьяна Плотникова

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала, кто такие контрантисы, или зеркальные соперники — люди, между которыми возникает скрытое противоборство или неявное противоречие.

Как пояснила эксперт, контрантис — это вид взаимодействия, который связывает две планеты, симметричные относительно оси Равноденствий. У людей, рожденных при таком расположении планет, «нечего делить, но и общие темы найти сложно». При отсутствии явных противоречий и конфликтов у таких зеркальных соперников «странным образом не складывается общение».

При этом между такими людьми может возникнуть увлеченность и даже любовь, однако «самых тайных ниточек от души к душе нет», отметила Володина.

При этом есть способы выстраивать мосты, для этого нужно изучить суть скрытого конфликта и конструктивно его решить, написала астролог в своем Instagram.

Ранее астрологи назвали четверку знаков зодиака, под которыми чаще всего рождаются альфа-самцы.

Читайте также: «Приоритеты поменяются полностью»: астролог рассказала об изменениях в 2021 году

отношенияастрологияВасилиса Володина
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Эффективная система проверок

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что означают перестановки в высших эшелонах власти

Михаил Бубнов
Михаил Бубнов

Нет места панике на рынке недвижимости

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Систему ОМС пора менять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Желание жить нормально — это ненормально

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Город выполнит свои обязательства

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Позаботьтесь об усопшем молитвой и щедростью

Все мнения
О проекте