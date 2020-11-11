Астролог объяснила, как распознать зеркального соперника

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, кто такие контрантисы, или зеркальные соперники — люди, между которыми возникает скрытое противоборство или неявное противоречие.

Как пояснила эксперт, контрантис — это вид взаимодействия, который связывает две планеты, симметричные относительно оси Равноденствий. У людей, рожденных при таком расположении планет, «нечего делить, но и общие темы найти сложно». При отсутствии явных противоречий и конфликтов у таких зеркальных соперников «странным образом не складывается общение».

При этом между такими людьми может возникнуть увлеченность и даже любовь, однако «самых тайных ниточек от души к душе нет», отметила Володина.

При этом есть способы выстраивать мосты, для этого нужно изучить суть скрытого конфликта и конструктивно его решить, написала астролог в своем Instagram.

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