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Блогер Диденко опровергла собственное сообщение о беременности
Фото: instagram.com/didenko.katerina

Блогер Диденко опровергла собственное сообщение о беременности

Татьяна Плотникова

Звезды

Блогер Екатерина Диденко, которая позиционирует себя как «аптечный ревизорро», заявила, что ее предположение о беременности не подтвердилось.

Как сообщила Диденко в своем Instagram, на приеме у врача-гинеколога выяснилось, что блогер не беременна.

— Я очень расстроилась — я не беременна. Просто за эти три дня я уже так свыклась с этой мыслью и действительно считала, что у нас скоро будет малыш, — рассказала Диденко.

По словам блогера, врач допустил наличие «возможной онкологии», речь зашла о том, что «необходимо срочно сделать операцию». Диденко отметила, что собирается пройти обследование и уже сдала анализы, а также прошла УЗИ-обследование.

Напомним, 28 февраля этого года муж блогера Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости вечеринки. При контакте с хлорированной горячей водой выделился углекислый газ, из-за чего пострадали семь гостей, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате три человека погибли — муж блогера Валентин и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Через несколько месяцев Диденко подтвердила, что встречается с молодым человеком, затем рассказала о расставании с ним. В ноябре блогер опубликовала фото положительного теста на беременность, однако интернет-пользователи усмотрели в этом попытку напомнить о себе.

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