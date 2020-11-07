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Подписчики не поверили в новость о беременности блогера Екатерины Диденко
Фото: instagram.com/didenko.katerina

Подписчики не поверили в новость о беременности блогера Екатерины Диденко

Оксана Васильева

Звезды

Блогер Екатерина Диденко выставила фотографию с положительным тестом на беременность в своем аккаунте в Instagram. Фото девушка сопроводила подписью о том, что не понимает, как могла забеременеть, ведь принимает противозачаточные таблетки.

Как пишут «Невские новости», подписчики обвиняют девушку в погоне за популярностью и не верят в новость о ее положении.

Напомним, что Екатерина Диденко вела блог, посвященный аптечной продукции, пишет «Царьград». В феврале 2020 года девушка со своими друзьями устроила вечеринку в коттедже с бассейном — молодые люди хотели украсить вечер и использовать в бассейне сухой лед для создания эффекта красивого тумана на воде. Однако участники вечеринки не знали, что химикат смертельно опасен — в результате инцидента на вечеринке погибли трое человек, в том числе и муж Диденко — Валентин. Видеозаписи с того трагического вечера быстро распространились в Сети — на них запечатлен момент, когда в бассейн с людьми бросают сухой лед.

После этого Диденко стала участницей многочисленных телешоу, посвященных этой теме. По объяснениям самой девушки, она принимала участие в съемках программ для того, чтобы как можно больше людей узнали об опасности подобного поведения и не повторяли их ошибок. Девушку неоднократно обвиняли в пиаре на случившемся.

Как пишет «360», блогер часто эпатирует публику странными публикациями в своих социальных сетях. К примеру, девушка выкладывает неуместные полуобнаженные фотографии с подписями о том, как сильно она скучает по мужу. Комментаторы обвиняют девушку в лицемерии, однако Диденко заявляет, что «каждый переживает горе по-своему».

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