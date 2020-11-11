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Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Синоптики предупредили москвичей о высоком атмосферном давлении

Татьяна Плотникова

Город

В среду, 11 ноября, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. В Москве и Московской области ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха в Москве составит от нуля до двух градусов выше нуля. В Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется северо-западный, со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму на 11-13 миллиметров ртутного столба. Это грозит ухудшением самочувствия метеозависимых людей, гипертоников и гипотоников, лиц с сосудистыми патологиями и ишемической болезнью сердца, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что до конца текущей недели жителей ряда российских регионов ожидает заметное похолодание.

Читайте также: В Гидрометцентре рассказали, когда можно прогнозировать погоду на Новый год

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