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Завершен ремонт набережной рядом с памятником Петру I
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Завершен ремонт набережной рядом с памятником Петру I

Василиса Чернявская 

Город

Ремонтные работы на набережной Москвы-реки рядом с памятником Петру I «В ознаменование 300-летия российского флота» завершены. Как рассказал в среду, 11 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, в рамках работ в порядок привели участок общей площадью более трех тысяч квадратных метров.

Рабочие сделали новое бетонное основание, перебрали ступени спуска к воде и вертикальную облицовку набережной.

— Обновили и гранитную облицовку — камень демонтировали, очистили при помощи специальных средств от грязи и ржавчины, после чего вернули на место, — подчеркнул Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в этом году сотрудники ГБУ «Гормост» провели текущий ремонт Софийской, Раушской, Бережковской, Космодамианской, Островской и Шлюзовой набережных.

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ремонтПетр Бирюковблагоустройство набережных
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